Чебоксары, 20 мая, 2016, 19:29 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Детские игры

«Кадровые» вице-премьеры. И настоящие

Неделя в Чувашии началась с кадрового назначения в правительстве республики. Статус вице-премьера вернула глава Минфина Светлана Енилина, которая стала пятым заместителем председателя Кабинета министров после возврата к действовавшей до выборов практике совмещения должностей. При этом на фоне неэффективности системы освобождённых вице-премьеров (о чём с самого начала писало ИА REGNUM, и через полгода признал глава Чувашии Михаил Игнатьев) безосновательны и ссылки власти на некое «представление прокуратуры».

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Конструкция из вице-премьеров без портфелей, которые по факту ни за что не отвечают, являясь пятым колесом во властной телеге, появилась в Чувашии 1-го октября 2015 года. Свои действия власть впоследствии оправдывала неким «представлением прокуратуры». «В августе-месяце в наш адрес, в адрес главы, поступило представление прокуратуры Чувашской Республики», — заявлял на декабрьской сессии руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев, переводя «стрелки» на федеральное ведомство. «По представлению прокуратуры в прошлом году нам пришлось поменять структуру правительства республики», — вторил ему глава Чувашии Михаил Игнатьев на своей апрельской пресс-конференции, признав управленческую ошибку.

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В прокуратуре Чувашии корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что ведомством «в рамках осуществления надзорной деятельности проанализирован вопрос правомерности» замещения государственной должности вице-премьера отраслевыми министрами и руководителем администрации главы Чувашии. По итогам проверки в адрес главы региона в сентябре 2015 года была направлена информация (а не представление, как уверяют чиновники высшего эшелона), которая носит рекомендательный характер.

Вместе с тем, уже 5-го октября 2015 года президент России Владимир Путин своим указом вносит изменения в федеральный закон, возвращающий возможность совмещать эти государственные должности. Между тем власти Чувашии до декабря 2015 года, момента «региональной» корректировки законодательства в соответствии с федеральным, убеждали всех и сами себя, что новация с освобождёнными вице-премьерами — правильная (хотя и были разногласия внутри правительства). Даже несмотря на то, что расходы на содержания чиновников увеличились. Напомним, вместо того, чтобы сократить чиновников на 10%, как велел (в прочтении чувашских властей — рекомендовал?) Путин, администрация главы Чувашии их увеличила на 10%.

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При этом всю вину за свои управленческие решения взвалили на прокуратуру Чувашии, которую с недавнего времени возглавляет Сергей Легостаев. Действуя по принципу «сам дурак». Вопрос: чувашские чиновники указы президента не читают или умышленно вводят в заблуждение за заведомо неэффективные структурные конфигурации в правительстве?

Справедливости ради надо отметить, что, полгода спустя, чувашские власти поэтапно отыгрывают назад, сначала отправив в отставку одну из пары вице-премьеров, затем четырёх министров повышают в статусе, наделив приставками «вице».

Отметим также, что сегодня поменял место работы Владимир Иванов, министр образования и молодёжной политики: приказом Минобрнауки РФ он назначен исполняющим обязанности ректора Чувашского государственного педагогического университета.

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«Небоскрёбный скандал», лицо и личина

«Небоскрёбный» скандал, разразившийся в Чувашии накануне президентского Госсовета по градостроительной политике, который провёл Владимир Путин, вышел в федеральную повестку и дошёл до небоскрёбов федеральных структур. А поводом послужил даже не сам небоскрёб на набережной в центре Чебоксар, который как бревно в глазу горожан уже давно, а небрежно сказанное слово избранного в октябре 2015 года главой Чувашии Михаила Игнатьева в адрес «предыдущего руководства».

Намедни руководитель региона «внезапно» обнаружил в исторической части Чебоксар высотку, искалечившую и изуродовавшую набережную, и напомнил предысторию строительства, начатого ещё в середине 2000-х. Экс-президент Чувашии, ныне первый вице-спикер Совета Федерации Николай Фёдоров не заставил себя долго ждать. Всплыв из информационного небытия через год после театрального примирения с Михаилом Игнатьевым, он нанёс ответный удар: прошёлся по архитектурному облику Чебоксар, оценивая ряд проектов как «малопонятное нечто», «безликие сооружения», «неприглядная личина».

И снова замаячил конфликт элит и бесперспективность взаимовыгодных отношений высших должностных лиц. Пока выгоду получают только строительная компания, слоганом которого является «Ценное место за бесценок».

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Рейтинг богатства

Члены чувашского правительства обнародовали сведения о доходах. Как и у многих губернаторов, у руководителя республики Михаила Игнатьев зарплата снизилась (с 3,606 млн. рублей до 3,488 млн. рублей), но при этом произошли изменения в структуре собственности. Если в 2014 году в индивидуальной и совместной собственности было зарегистрировано четыре земельных участка, то в 2015 их стало пять, хотя общая площадь участков не изменилась. Один из земельных участков разбит на два. Что послужило основой для разделения участка и переоформления земель на себя, остаётся вопросом. Можно предположить, что изменилась категория земель разбитого на два участка.

Из членов чувашского Кабинета министров в прошлом году больше всех заработал полномочный представитель Чувашии при президенте РФ Леонид Волков, указав около 3,3 млн. рублей. При этом самый большой рост зарплаты продемонстрировал руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев: за год его доходы подскочили почти на 70%, с 1,6 млн. до 2,7 млн. рублей. Из жён и супругов высокопоставленных руководителей больше всего заработала супруга бизнес-омбудсмена Владимира Иванова, указав в декларации более 9,5 млн. рублей.

Напомним, Депутаты Госсовета Чувашии задекларировали за 2015 год от 263,8 тыс. рублей до 22,2 млн. рублей дохода.

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Кандидаты в кандидаты

Свыше 200 человек зарегистрированы в качестве участников праймериз «Единой России» в Чувашии по выборам в Госдуму и Госсовет. Самая высокая конкуренция кандидатов в Государственную думу развернётся среди потенциальных «списочников», где представлены 24 кандидата. На право выдвинуться от Канашского одномандатного округа претендуют 19 заявителей, от Чебоксарского — 16. На праймериз в Госсовет — восемь человек на место. В числе претендентов в парламент следующего созыва — 24 действующих депутата, то есть Госсовет может обновиться более чем наполовину. Напомним, в Госсовете Чувашии — 44 мандата: 22 депутата избираются по партспискам, 22 — по одномандатным округам.

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Как пройдут праймериз, покажет 22 мая. В прошлый раз, 5 лет назад, делегаты праймериз (тогда это были не народные праймериз, а выборщики ЕР) «прокатили» действующего депутата Госдумы двух созывов Павла Семёнова в его родном Канашском округе: сторонник и ставленник Николая Фёдорова занял тогда последнее место в списке c единичными голосами выборщиков. Это стало самой сногсшибательной новостью праймериз, который местные остряки окрестили как «полный праймериз».

Такого же характера скандалы возможны и на этот раз: например, по тому же Канашскому округу в праймериз участвуют сразу четыре Николая Малова, один из которых — лидер чувашских единороссов. Списки победителей в Чувашии держат в секрете. надёжнее, чем в Амурской области, где разразился скандал в связи с появлением в социальной сети фотографии списка участников праймериз. Если верить документу, 18 победителей народного голосования были известны ещё как минимум 11-го мая — предполагается, что список согласовал зампредседатель правительства субъекта Владимир Кобелев. Ранее в Москве участник праймериз Валерий Беляков подал жалобу в суд на «Единую Россию», обвинив партию в использовании двойных стандартов и отсутствии честной борьбы на праймериз и недопущения срыва «сценария».

Напомним, ранее член бюро высшего совета партии, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, говоря о подготовке к праймериз и проведению внутрипартийного голосования, заверил, что «партия будет наказывать всех, кто допустил нарушения». Напомним, в прошлом году генсовету партии пришлось вмешаться в скандал, разразившийся в Самарской области с ненастоящими победителями праймериз, кандидатами от самарского губернатора Николая Меркушкина.

Отметим, что в Чувашии агитационная кампания в самом разгаре и уже выявлены нарушения. Предвыборный агитпром сначала отвоевал рекламно-щитовое пространство, затем расползся по магазинам, организациям, подъездам, детсадам, школам, остановками и даже фонарным столбам с мусорными контейнерами. «Повешенные» на столбах мило улыбаются, заклинают помнить и обещают красивую жизнь. Пропагандистские материалы агитаторы разносят по квартирам, вовлекая в процесс детей. Это вызвало недовольство населения и общественников. В результате политическую рекламу на щитах Чувашское УФАС признало незаконной, отмечая, что «размещение агитационных материалов на рекламных конструкциях допускается в период проведения агитации по вопросам референдума и предвыборной агитации».

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КПРФ: наследники и наследственность

Деятельность чувашского отделения КПРФ продолжает сопровождаться скандалами. На республиканскую отчётно-выборную конференцию не пустили ряд партийцев из Новочебоксарска, где ранее отчётная городская конференция сопровождалась вызовом наряда полиции и смещением с поста руководства. Недопущенные к внутрипартийному событию члены КПРФ написали жалобу в президиум партии, ЦИК России и Чувашии, обратив внимание на «грубейшие нарушения» устава, что делает конференцию «нелегитимной и неправомочной». Они требуют отменить решения конференции.

Между тем, в релизе чувашских коммунистов сообщается, что первым секретарём чувашского отделения партии переизбран Валентин Шурчанов, а его сын Алексей Шурчанов стал секретарём рескома.

Отметим, что ранее партию из-за «нездоровой ситуации в рескоме» покинул глава фракции КПРФ в Госсовете Дмитрий Евсеев. Он досрочно складывает депутатские полномочия в региональном парламенте, и займёт мандат коммунистов, освободившийся в Чебоксарском городском собрании депутатов после обвинительного приговора за мошенничество Алексею Лапину,

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