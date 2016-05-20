Москва, 20 мая, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Аналитический центр OSTKRAFT представил Информационно-аналитический доклад экспертов Центра «Постсоветское пространство: исчерпание антироссийской модели национальной самоидентичности».

Chris Potter Цели дестабилизации

В нём, в частности, говорится, что «за последние 10 лет попытки взорвать политическую или экономическую ситуацию наблюдались практически в каждой стране СНГ. Наиболее серьезными из них были — в Беларуси, Казахстане, Армении, Таджикистане, Киргизии, на Украине».

В период с 1990 по 2015 год на территории бывшего СССР возникло 14 крупных военных конфликтов на межэтнической почве. Некоторые из них, как, например, в Приднестровье 1992 года или Первая чеченская война 1994−1996 гг., имели характер противостояния «с русскими». Но в целом войны по периметру российских границ носили преимущественно гражданский характер. Их типичным примером является гражданская война в Таджикистане 1992−1997 годов, гражданская война в Грузии 1991−1993 годов, Баткенские события в Киргизии и Узбекистане 1999 года.

С 2006 года наблюдается явное стремление Запада к расконсервации всех застарелых периферийных конфликтов с их переводом в открытую вооруженную фазу. Это и вооруженный конфликт с Грузией в Южной Осетии в августе 2008 года, и Евромайдан на Украине (с 2013 года по настоящее время), и попытка обострения ситуации в Приднестровье, и вспышка боев в Нагорном Карабахе, и явно наметившийся процесс общественно-политической дестабилизации в Белоруссии и Казахстане.

Первая часть доклада здесь: Анализ конфликтного потенциала постсоветского пространства в 1990—2015 годах