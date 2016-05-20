Рига, 20 мая, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Всего восемь из 1275 семейных врачей, проверенных Национальной службой здоровья Латвии (НСЗ), полностью соответствуют критериям качества, об этом сообщает газета Neatkarīgā.

Генрих Семирадский. Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу. 1870

НСЗ провела оценку деятельности семейных врачей за 2015 год. В общей сложности изучалась работа 1275 семейных врачей, предоставлявших оплачиваемые государством услуги и на протяжении всего года имевшие договор с НСЗ.

В результате проверки выяснилось, что по сравнению с 2014 годом на 2% увеличилось количество врачей, которые соответствуют более чем пяти критериям из 13. В то же время уменьшилось количество тех, кто не соответствует ни одному критерию, однако в 2016 году таких по-прежнему много — 27 врачей, заявила специалист НСЗ Мара Аболиня.

Оценке подвергались такие качества, как выполнение профилактики, уход за детьми, уход за пациентами с хроническими недугами, число вызовов Службы неотложной медицинской помощи к пациентам семейного врача, а также многообразие манипуляций, совершенных врачом.

Напомним, в Латвии на медицину выделяется всего 3% ВВП, при том, что в среднем по ЕС на здравоохранение выделяется 7,3%. По этой причине в Латвии, последние 5−7 лет, существует нехватка медицинских специалистов. Многие из специалистов после окончания университетов уезжают далее учиться и работать в другие страны.