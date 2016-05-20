Ереван, 20 мая, 2016, 16:09 — ИА Регнум. По итогам состоявшегося 20-го мая в Ереване заседания Евразийского межправительственного совета было принято девять документов, среди которых — решение «О Концепции формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба Совета министров Белоруссии

Выступая на заседании ЕМС председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил: «Документ необходим для того, чтобы уже в среднесрочной перспективе, к 2025 году, у нас был единый рынок с понятными правилами, с понятными принципами работы. В этом мы все заинтересованы. Сегодня мы можем принять решение, хотел бы это специально подчеркнуть, о концепции. Именно сегодня — с учётом дискуссии, которая у нас была в узком составе, той информации, которой в настоящий момент я располагаю».

Проект документа был обсуждён до заседания ЕМС в правительственных экспертных группах, затем в Ереване накануне заседания в узком составе, а на самом заседании одобрен и по нему принято решение. Также принято распоряжение «Об отчете о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств — членов Евразийского экономического союза в 2015 году».

Напомним, после подписания договора о создании Евразийского союза официальный Минск затянул ратификацию документа, добиваясь от России уступок в нефтяной сфере. В итоге правительство РФ приняло решение о передаче зачисления в госбюджет постсоветской республики российских вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, выработанные на белорусских НПЗ из российской нефти, поставляющейся по «интеграционным» ценам в кратно больших объёмах, чем составляют внутренние потребности Белоруссии. После этого Александр Лукашенко дал команду ратифицировать договор о ЕАЭС, что Нацсобрание Белоруссии сделало гораздо быстрее, чем рассмотрение вопроса о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально, ещё до подписания договора об образовании Евразийского союза официальный Минск ставил вопрос о создании единого рынка нефти и нефтепродуктов, с чем не согласились Москва и Астана, настоявшие на «изъятиях и ограничениях». Правительство Белоруссии также добивалось доступа к российской инфраструктуре, позволяющей поставлять казахстанскую нефть трубопроводным транспортом. В конечном итоге, не без скандальных заявлений, договор был подписан и весь 2015 год интеграционное объединение запускало и совершенствовало свои механизмы. Многие намерения, заявленные ещё до создания союза, остались нереализованными.