Великий Новгород, 20 мая, 2016, 16:06 — ИА Регнум. В Новгородской области перевыполнены запланированные показатели приёма соотечественников из-за рубежа. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 20 мая, на заседании правительства региона заявил руководитель департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области Николай Ренкас.

Геннадий Семаков. В новых условиях. 1957

По его словам, всего за три года действия программы в Новгородскую область прибыло 3688 соотечественников и членов их семей. Они переселились во все муниципальные районы Новгородской области. «Что говорит о высокой привлекательности региона для соотечественников», — отметил Ренкас.

Чиновник подчеркнул, что возрастной состав переселенцев благоприятен для улучшения демографической ситуации в регионе — из числа участников программы переселения соотечественников лица активного трудоспособного возраста составляют 69%.

Соотечественникам в регионе предоставляют единовременную денежную выплату на потребительские нужды — ей воспользовались 277 человек, на что в 2015 году на условиях софинансирования направлено было направлено около 2,5 млн рублей.

В целом на реализацию мероприятий программы за трехлетний период было направлено более 7 млн рублей из федерального бюджета и 1,2 млн рублей из областного.