Вашингтон, 20 мая, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Стоимость актива Yahoo! потенциальные покупатели поисковика оценивают в $2−3 млрд, сообщает The Wall Street Journal.

Scott Schiller Вывеска компании Yahoo!

В число претендентов на покупку Yahoo! входит и телекоммуникационная компания Verizon Communications, которую источники The Wall Street Journal считают самым вероятным покупателем поисковика.

Надо отметить, что в апреле 2016 года сообщалось, что за Yahoo! готовы заплатить от $4 млрд до $8 млрд. Yahoo! может продлить срок подачи заявок и тогда возможно некоторое повышение предлагаемой покупателями цены.

Такое резкое понижение оценки компании вызвано недавним выступлением главы Yahoo! Мариссы Мейер, в котором она рассказала о неудавшихся проектах Yahoo!

Напомним, что рыночная капитализация Yahoo! Inc. равна $35 млрд, включая доли в китайском интернет-ретейлере Alibaba и японском портале Yahoo! Japan.