Москва, 20 мая, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Россия вынуждена принимать адекватные меры в ответ на обострение обстановки из-за Ближнего Востока и попыток расширить военное присутствие у российских границ. Об этом сегодня, 20-го мая, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ.

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«За последний год военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении существенно обострилась. Прежде всего это связано с ситуацией в ближневосточном регионе, а также с попытками ряда иностранных государств расширить своё военное присутствие в непосредственной близости от наших границ. Мы вынуждены принимать адекватные ответные меры», — сказал Шойгу.

«В этих целях боевой состав Южного военного округа был усилен, войска оснащены современной военной техникой, в том числе высокоточным оружием большой дальности. В результате повысились огневые возможности сухопутной части группировки войск, а боевой потенциал морской составляющей увеличился более чем на треть. Ощутимо возросла эффективность системы ПВО при отражении ударов с воздуха. Заметно повысился уровень подготовки военнослужащих и органов военного управления», — добавил он.

По словам министра, внезапная проверка Южного военного округа в феврале 2016 года показала слаженность войск, их высокие маршевые возможности, способность действовать на любой местности и в различных условиях обстановки.