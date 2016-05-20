Москва, 20 мая, 2016, 15:48 — ИА Регнум. После проверки ряда публикаций в СМИ о соцсетях, в которых могут размещаться опасные материалы, подстрекающие подростков к самоубийству, в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Mate Marschalko Самоубийство

Отмечается, что проверке подверглись публикации в СМИ в мае 2016 года, посвящённые закрытым группам «ВКонтакте». В сообщениях отмечалось, что в этих пабликах фигурировали материалы, опасные для психики подростков.

«По результатам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 33, ст. 110 УК РФ (подстрекательство к самоубийству)», — говорится в сообщении. Чтобы разобраться, действительно ли эти публикации в соцсетях могут склонять подростков к самоубийству, материалы пройдут ряд экспертиз, в том числе лингвистических и компьютерных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18-го мая депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и ответственный секретарь президентского Совета по правам человека Яна Лантратова попросили СК проверить факты о доведении детей до самоубийства через группы в социальных сетях и заблокировать их.