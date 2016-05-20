Рига, 20 мая, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Большинство политиков, представленных в латвийском Сейме, скептически комментируют предложение о возможном облегчении получения гражданства негражданами страны, сообщает LETA.

Mike Baird Гражданство за семью замками

Так, глава фракции Союза «зеленых» и крестьян Аугуст Бригманис заявил, что если такое предложение и будет официально продвигаться, то его авторам следует убедить других в необходимости изменения существующего порядка. Он добавил, что многие люди в Латвии прошли натурализацию, и, сдав экзамены, получили латвийское гражданство. Позитивным примером интеграции он назвал депутата Хосама Абу Мери («Единство»), который, будучи рожден не в Латвии, хорошо говорит по-латышски и интегрировался. Приезжающие в Латвию беженцы выражают готовность учиться и осваивать латышский язык или историю, сказал он, добавив, что такой порядок необходимо сохранить.

Лидер «Единства» Солвита Аболтиня также скептически оценивает такую возможность. Она отметила, что подобные инициативы официально с политиками не обсуждались, и выразила сомнение, что большинство в парламенте поддержит такие намерения.

В свою очередь сопредседатель Национального объединения Гайдис Берзиньш отметил, что объединение не видит необходимости в изменении порядка натурализации, поскольку нынешние правила уже достаточно либеральны, и его политическая сила и прежде выступала против любого облегчения процесса натурализации.

Лидер «No sirds Latvijai» («Латвии — от души») Ингуна Судраба заявила, что партия не получала для рассмотрения соответствующее предложение. Но если оно появится, организация готова его анализировать. Судраба добавила, что программа партии предусматривает сохранение прежнего порядка в отношении натурализации.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 мая газета «Латвияс Авизе» сообщила, что в рамках мероприятий столетия государства планируется принять политические решения об уступках для неграждан. Рассматриваются различные варианты — автоматическое предоставление гражданства родившимся в независимой Латвии детям неграждан, право голосовать на муниципальных выборах или даже полная ликвидация статуса негражданина и предоставление гражданства всем. В свою очередь руководитель созданной при канцелярии президента Латвии группа экспертов, которая рассмотрит различные возможности сокращения числа неграждан, Лиесма Осе, заявила, что речь может идти о родившихся в Латвии детях или отдельных льготах в процессе натурализации, но не о полной отмене статуса негражданина.

Напомним, 15 октября 1991 года было принято постановление, которое разделило всех жителей Латвии на граждан и неграждан. В результате этого 700 тысяч жителей Латвии оказались вне правового поля, вне сферы влияния на политику, принятия законов в той стране, где они прожили и провели большую счастья своей жизни. За 24 года только 142 тысячи неграждан Латвии получили гражданство страны путем натурализации. Остальное сокращение числа неграждан объясняется естественными причинами (смертность) и получением гражданства РФ. На данный момент в Латвии проживает более 260 000 неграждан, в Эстонии — 88 000. Почти все они являются этническими русскими.