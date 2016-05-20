Москва, 20 мая, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на регулирование деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (ДНП и СНТ), Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая. Так, уточняется порядок расчета членских взносов — предусматривается, что такие взносы направляются, в том числе, на содержание имущества общего пользования.

Лев Лагорио. Дача. 1892

Предлагается установить зависимость между размером членского взноса и площадью земельного участка члена объединения или общей площади принадлежащих ему и расположенных на таком земельном участке объектов недвижимого имущества.

Предусматривается необходимость закрепления в уставе порядка определения размеров неустойки (пени) в случае несвоевременной уплаты взносов и порядок уплаты такой неустойки (пени), следует из текста документа.

Прописывается, что объединение не может отказать в выходе членов при условии погашения всей суммы задолженности перед объединением, если она имеется.

Члены объединения наделяются правом не только знакомиться с документами объединения, но и получать копии таких документов.

Устанавливается обязанность члена объединения уведомлять объединение об отчуждении своего земельного участка.

Уточняется перечень случаев, когда не допускается заочное голосование членов объединения. К таким случаям предлагается отнести вопросы о внесении изменений в устав объединения или об утверждении новой редакции устава объединения, о ликвидации или реорганизации объединения.

Для упорядочения учета сведений о членах объединения и гражданах, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке, предусматривается создание в каждом объединении реестра указанных лиц. Порядок ведения реестра, а также его содержание должны определяться уставом объединения.