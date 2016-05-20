Рыбинск, Ярославская область, 20 мая, 2016, 15:27 — ИА Регнум. 25 мая в Рыбинске на стадионе «Метеор» выступит сводный хор, в составе которого воспитанники творческого объединения «Соколята» разных лет, учащиеся городских музыкальных и общеобразовательных школ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

фото сайта vesnushka.yar.ru

Концерт состоится в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры. В музыкальной программе прозвучат произведения из знакомых отечественных мультфильмов и кинофильмов, традиционно в репертуаре гимн России, гимн святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, «День Победы», песня о Рыбинске — всего 21 произведение.

«В этом году концерт посвящён «Дню букваря». Этот праздник завершает учебный год первоклассников, первый год обучения русскому языку. Мы приглашаем первоклассников, учащихся начальных классов и их родителей присоединиться к нашему общему празднику», — рассказала заместитель начальника управления культуры Раиса Смирнова.

Зрителям предложено разместиться на поле стадиона. Для сохранности покрытия спортивной площадки организаторы просят горожан приходить на концерт в обуви на сплошной подошве, можно принести с собой коврик. На время концерта на окрестных улицах будет ограничено движение транспортных средств — чтобы звуки проезжающих автомашин не мешали живому пению.