Цхинвал, 20 мая, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Сотни жителей Южной Осетии пришли сегодня почтить память жертв Зарской трагедии. Траурный митинг состоялся на месте, где 24 года назад грузинские бандформирования из засады расстреляли 33 мирных жителя, среди которых были только женщины, старики и дети.

Диана Козаева ИА REGNUM

20-го мая 1992 года они пытались выехать из Цхинвала, где шли боевые действия. На объездной дороге у села Зар грузовик попал под огонь грузинских автоматов и пулеметов. Погибли 33 человека, еще 12 были тяжело ранены. Эта дорогу впоследствии назвали «дорогой жизни», а 20-го мая в Южной Осетии ежегодно отмечается как день общенациональной памяти.

«Обращаюсь ко всему народу Осетии — мы не имеем права забывать имена жертв Ередской, Зарской и Цинагарской трагедий, героев войны, защитников Цхинвала и российских военнослужащих, которые рядом с нами встали на защиту нашей земли», — сказал президент, выступая на траурном митинге.

К памятнику жертвам Зарской трагедии возложили цветы и венки. В течение получаса люди нескончаемым потоком шли к месту трагедии, чтобы отдать дань памяти невинным жертвам, фотографии которых были выставлены здесь же. Их память почтили минутой молчания.

В конце траурного митинга в небо запустили 33 небесных фонарика по числу жертв трагедии. Священники Аланской епархии отслужили заупокойную панихиду.

Тогдашний президент Грузии Эдуард Шеварнадзе назвал расстрел мирных жителей военным преступлением, он пообещал расследовать его и наказать виновников и исполнителей. Однако это заявление не получило никакого продолжения. Более того, ни одна страна в мире так и не дала свою оценку этому преступлению.