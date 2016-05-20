Владикавказ, 20 мая, 2016, 15:20 — ИА Регнум. В птицеводческой отрасли РСО-Алания зафиксирован спад. Как сообщает 20 мая корреспондент ИА REGNUM, в первом квартале 2016 года в республике произведено всего 754 тонны мяса птицы.

Victoria Castle Цыплёнок на птицеферме

Владельцы птицеводческих предприятий объясняют сложившуюся ситуацию тем, что за последнее время снова подорожали корма, из-за этого производители несут убытки. Значительно снизили производственные мощности птицеводы Ардонского района, которые считаются одними из основных производителей продукции птицеводства. Как говорят владельцы птицефабрик, реализация кур в живом весе не окупает затраты. Оптовые покупатели дают за килограмм только 70−80 рублей, а конкуренция среди птицеводов большая.

«Государством сегодня датируется только маточное птицеводство. Помощи остальным производителям нет. В условиях постоянного роста цен на газ, электроэнергию и корма все труднее становится работать. Только по этой причине вынуждены сокращать объемы производства мяса. Рассчитываем, что осенью, когда будет собран новый урожай, цены на корма снизятся. Пока же нет смысла наращивать мощности», — прокомментировал ситуацию один из птицеводов Ардонского района.

Отметим, что на прилавках магазинов и рынков Северной Осетии постепенно начинает дорожать мясо птицы. Килограмм диетического продукта уже обходится от 140 до160 рублей. Продавцы утверждают, что резко снизились и объемы реализации. Объясняется это тем, что цены пошли в рост, а курятину в основном покупают пожилые люди.

Напомним, что ранее птицеводы Северной Осетии вытеснили конкурентов из соседних регионов за пределы республики. Сегодня почти во всех крупных населенных пунктах РСО-Алания функционируют небольшие птицефабрики, созданные фермерами и индивидуальными предпринимателями. Многим из них была оказана поддержка из республиканского бюджета. Поясним, что в настоящее время птицеводы обеспечивают потребности населения в яйце на 10%. Яйца завозятся из Ставропольского края и центральных областей страны.