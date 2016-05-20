Москва, 20 мая, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Законопроект о запрете уходить в отпуска региональным чиновникам в условиях чрезвычайной ситуации внесли в Госдуму депутаты ЛДПР Алексей Диденко и Михаил Дегтярев, передает корреспондент ИА REGNUM 20-го мая. Предлагается не предоставлять отпуск высшему должностному лицу субъекта РФ, лицам, замещающим государственные должности субъектов РФ и муниципальные должности, а также гражданским и муниципальным служащим в условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

ИА REGNUM Госдума

В случае чрезвычайных ситуаций либо угрозы их возникновения соответствующие меры принимаются не только МЧС России, указали авторы. Основная задача государственных органов во время возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера — налаживать работу по предотвращению и ликвидации этих ситуаций (таких как лесные пожары, наводнения, резкое таяние обильных снегов, снежные бураны), отмечают депутаты. «Тем не менее, почти каждый сезон чиновники проявляют некоторое безучастное отношение к возникающим проблемам в их регионах», — констатируют в ЛДПР.

Они возмущены тем, что часто вместо тушения пожаров или ликвидации последствий наводнений чиновники уходят в отпуска, в результате чрезвычайные ситуации становятся «упущенными».