Москва, 20 мая, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Руководство НАТО должно обсуждать вопрос о проведении встречи в формате Россия — НАТО с официальной Москвой. Об этом 20-го мая журналистам заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«С какой стати он сказал это? Совет Россия-НАТО работает на основе консенсуса», — сказал Лавров.

По его словам, если «они хотят это обсуждать, пускай обсуждает с нами, а не лезет к микрофону».

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 20-го мая, что страны-члены Североатлантического союза пришли к согласию о необходимости проведения встречи с Россией до саммита НАТО, который пройдет в Варшаве в июле.

По словам Столтенберга, на встрече глав МИД членов альянса было принято решение продолжать придерживаться «двустороннего подхода» к Москве, а именно по-прежнему укреплять оборону НАТО против, с их точки зрения, растущей угрозы со стороны России, но и поддерживать диалог с Кремлем.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что министры «согласились в сложившейся ситуации, что нам необходима платформа, (подобная той, которая была) в рамках Совета Россия — НАТО для достижения прозрачности и предсказуемости».