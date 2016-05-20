Иркутск, 20 мая, 2016, 15:16 — ИА Регнум. В Иркутске суд арестовал на месяц мужа министра экономического развития Иркутской области Оксаны Тетериной, который возглавляет юрфирму «Бюро Юристы Иркутска» Дмитрия Драчко, по делу о махинациях с получением субсидий, сообщает ИА «Иркутск онлайн».

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Драчко арестован до 28 июня. Заседание проходило в закрытом режиме. Суд установил, что подозреваемый может оказывать давление на свидетелей, а также получить доступ к документам, интересующим следователей, и тем самым исказить их в своих интересах, так как является мужем Тетериной.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в министерстве прошли обыски по делу о мошенничестве при выделении субсидий из регоинального бюджета. По мнению следователей, мошенники создали общество с ограниченной ответственностью, после чего направили в министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области документы для получения субсидии. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.