Симферополь, 20 мая, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Отключение электроснабжения в Крыму, произошедшее 20 мая, не повлияло на работу больниц и других медицинских учреждений. Об этом сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Сагалай, передает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Репин. Хирург Е.В.Павлов в операционном зале

«В момент отключения энергообеспечения в медорганизациях автоматически были запущены резервные генераторы, что исключило какие-либо проблемы, связанные с оказанием необходимой медицинской помощи», — сообщил Олег Сагалай.

Он также подчеркнул, что в настоящее время централизованная подача электроэнергии в медучреждения Крыма и Севастополя полностью восстановлена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 20 мая в ряде крупных городов Крыма и Севастополя произошло отключение энергоснабжения. Подача электричества была оперативно восстановлена. По данным министерства топлива и энергетики Крыма, причиной отключения стала внештатная ситуация — сработала противоаварийная автоматика подстанции «Симферопольская центральная».