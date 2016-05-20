Москва, 20 мая, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Законопроект, устанавливающий для некоммерческих организаций (НКО) правовой статус исполнителя общественно полезных услуг, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20-го мая. Исполнителем общественно полезных услуг может быть признана социально ориентированная НКО, которая «на протяжении одного и более года оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества».

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Государственной думы

Такая НКО при этом не должна быть иностранным агентом и не должна иметь задолженностей по налогам и сборам. Статус дается на два года и может продлеваться в упрощенном порядке.

Разработка перечня общественно полезных услуг и критериев оценки их качества возложена на правительство РФ. Приоритетные направления для деятельности НКО будут определены указом президента РФ.

По словам одно из авторов законопроекта, главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ольги Баталиной («Единая Россия»), «видов деятельности, которые позволяют отнести некоммерческую организацию к социально ориентированным, становится все больше, сейчас уже сложнее найти НКО, которые не являются социально ориентированными, чем наоборот». При этом, по ее словам, «на каждом этапе развития государство и общество формирует свои приоритеты, и они, конечно, уже, чем тот спектр направлений деятельности, который охватывают сегодня НКО».

«Так как этот спектр направлений деятельности определяется принципиально указом президента, то естественно, что указ президента будет определять — не на один год, а на несколько лет — ключевые приоритеты текущего периода. И они будут определять по сути совместное направление работы государства и НКО», — пояснила депутат. «И те НКО, для которых это будет казаться привлекательным, и которые в силу своей компетенции, квалификации и кадрового состава будут способны работать в этом направлении, будут делать это на равных за счет средств бюджета с другими государственными и муниципальными учреждениями», — рассказала парламентарий.

По словам Баталиной, ко второму чтению законопроекта предполагается сформировать конкретный перечень льгот и преференций для НКО-исполнителя общественно полезных услуг. «В любом случае, мы — в начале большого пути, и вне зависимости от того, будет ли этот набор льгот и преференций частью федерального закона или он будет устанавливаться отдельным подзаконным актом, в любом случае, эту дорогу мы пройдем до конца, и этот набор будет определен», — заверила депутат.