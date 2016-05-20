Санкт-Петербург, 20 мая, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Органы Следственного комитета по Санкт-Петербургу по материалам СМИ о закрытых группах соцсети «ВКонтакте», склоняющих подростков к самоубийству, возбудили уголовное дело.

Wiros Петля

Как сообщили 20 мая в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 33, ст. 110 УК РФ (подстрекательство к доведению до самоубийства).

Планируется проведение различных экспертиз, в том числе лингвистических и компьютерных. Правоохранители намерены установить и привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению указанного преступления.

«Уголовное дело принято к производству 1-м управлением по расследованию особо важных дел, ход его расследования находится на особом контроле у руководства ГСУ СКР по Санкт-Петербургу», — подчеркнули в ведомстве

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Напомним, ранее СМИ сообщили о приватных сообществах «ВКонтакте», администраторы которых предлагали подписчикам пройти «квест», финалом которого является суицид. При этом к участникам сообществ, основной аудиторией которых оказались школьники, применялись различные приёмы психологического воздействия. За последние полгода стало известно о 130 самоубийствах подростков, которые состояли в подобных группах.