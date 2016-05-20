Ереван, 20 мая, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Вице-спикер парламента Армении Эрмине Нагдалян надеется на эффективный контроль со стороны ОБСЕ венских договоренностей по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом она сообщила после заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Photolure

По словам Нагдалян, существуют «определенные надежды» на то, что с участием Минской группы ОБСЕ достигнутые в Вене на встрече президентов Армении и Азербайджана договоренности по конфликту в Нагорном Карабахе будут соблюдаться.

Переговоры завершились 17 мая, на них было принято решение о постоянном мониторинге поддержания Бишкекских соглашений о перемирии от 1994 года, а также внедрении механизмов по расследованию нарушений режима прекращения огня. Нагдалян напомнила, что Армения давно настаивает на подобных мерах.

«Азербайджан долгое время отказывался от внедрения этих механизмов. Сейчас есть определенные надежды, что такие соглашения и призывы международного сообщества будут выполняться. Должна сразу подчеркнуть, что буквально через два дня после встречи было определенное заявление со стороны представителя президентского аппарата Азербайджана, что показывает, что уже сейчас есть какие-то попытки дезавуации договоренностей, достигнутых на этой встрече. Считаю важным, чтобы представители международного сообщества и Минской группы ОБСЕ последовательно и твердо следили за соблюдением международных договоренностей», — заявила она.

По ее мнению, именно отсутствие последовательной и адресной оценки привело к тому, что за 20 лет процесс урегулирования конфликта «топчется на месте».

Вице-спикер парламента Азербайджана Валех Алескеров в свою очередь заявил, что для мирного разрешения конфликта, на которое все надеются, нужна добрая воля и стремление сторон целенаправленно решить конфликт мирным путем. «Конфликт идет на территории и в пределах международно признанных границ Азербайджанской Республики. Мы заинтересованы в том, чтобы конфликт был разрешен мирным путем. Мы настроены и намерены действовать в этом направлении, как неоднократно заявляла азербайджанская сторона, в рамках территориальной целостности Азербайджанской Республики», — подчеркнул Алескеров.