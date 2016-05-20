Москва, 20 мая, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Создаваемое Роснефтью совместное предприятие (СП) с сингапурской компанией Keppel Offshore&Marine и норвежской компанией MH Wirth по разработке морского бурового оборудования станет важным шагом на пути решения проблемы импортозамещения в отечественной нефтегазовой отрасли. Об этом 20-го мая корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель проектов Института промышленного и гражданского проектирования «2К» Святослав Славин.

Ken Hodge Добыча нефти на море

«В отсутствии адекватных российских аналогов шельфового оборудования режим санкций, который заморозил технологический обмен, практически приостановил и развитие морских проектов в РФ. Создаваемое Роснефтью СП по разработке морского бурового оборудования позволит частично решить проблему импортозамещения в нефтегазовой отрасли», — заявил Славин.

После введения санкций со стороны стран Запада российская нефтегазовая отрасль столкнулась с серьезными проблемами в области доступа к современным технологиям по извлечению сортовых ресурсов, пояснил эксперт:

«Отрасль оказалась в серьезной зависимости от импортного оборудования, доля которого при добыче трудноизвлекаемых запасов оценивалась в 50%, на традиционных месторождениях — менее 20%, при получении СПГ — 80%. Зависимость от импортных технологий и оборудования на шельфовых месторождениях также оценивалась в 80%».

Ожидать быстрых результатов от новой инициативы Роснефти не следует, однако следует иметь в виду, что проект создается практически с нуля, подчеркнул Славин.

«Безусловно, Роснефть рассчитывает на опыт и, возможно, начальные наработки сингапурских партнеров, для которых разработка и установка шельфовых установок является профильным видом деятельности. Опыт норвежских инженеров также будет приветствоваться и способствовать более качественному развитию проекта», — указал эксперт.

Если проект сотрудничества будет удачным, Россия за счет СП Роснефти с иностранными партнерами сможет создать на своей территории полностью замкнутый цикл производства шельфового бурового оборудования, уверен Славин. «Таким образом, можно сказать, что Роснефть планомерно выполняет задачи по импортозамещению, поставленные перед нефтегазовой отраслью руководством страны», — добавил он.

Напомним, 19-го апреля «Роснефть» опубликовала пресс-релиз, в котором говорилось об учреждении совместного предприятия по инженерно-техническому проектированию морских буровых установок с сингапурской компанией Keppel Offshore&Marine и норвежской MH Wirth.

Keppel Offshore&Marine является международным лидером в проектировании, строительстве и ремонте морских буровых установок, а также специализированном судостроении. MH Wirth — также ведущий мировой поставщик буровых услуг. Производство установок в рамках нового совместного предприятия, как предполагается, будет организовано на судостроительном комплексе «Звезда» во Владивостоке.