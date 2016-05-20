Нижний Новгород, 20 мая, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Сев яровых зерновых культур в Нижегородской области планируется завершить до 25-го мая. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава регионального Минсельхоза Алексей Морозов.

Василий Максимов. Залом ржи. 1903

По его словам в ряде районов сев сдерживает высокая увлажненность почвы, но в целом посевная кампания 2016 года проходит более успешно, чем в предыдущем году. Более ранняя весна позволила начать сев на 10 дней раньше. На сегодня в регионе сев яровых зерновых завершен на 85%.

Также Морозов сообщил за прошедшую зиму погибло менее 1% озимых посевов. Все погибшие посевы пересеяны яровыми культурами.

Посевные площади в 2016 году в регионе увеличены на 7,5 тыс. га, в том числе, за счет ввода в сельскохозяйственный оборот ранее заброшенных земель. Общая посевная площадь составляет 1 133,7 тыс. га. Более чем на 15 тыс. га увеличатся яровые зерновые культуры, на 11,7 тыс. га подсолнечник на семечко, на 400 га под льном-долгунцом и на 300 га под овощами открытого грунта.

При формировании структуры посевных площадей учитывались возникающие потребности в производстве сельскохозяйственной продукции. В частности, региону нужно больше зерна для строящихся и недавно открывшихся животноводческих комплексов.

В 2016 году в Нижегородской области планируется собрать 1,2 млн тонн зерна, что позволит более чем на 100% обеспечить потребности региона в зерне, как в продовольственном и фуражном, так и в семенном.

Кроме того, в области планируется произвести 870 тыс. тонн картофеля, 253 тыс. тонн сахарной свеклы, 355 тыс. тонн овощей, 2 тыс. тонн льна-волокна.