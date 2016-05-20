Пермь, 20 мая, 2016, 15:03 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки зарегистрировано два лесных пожара — в Гайнском и Чердынском районах. Угрозы населенным пунктам нет. Пожары были ликвидированы силами Рослесхоза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 20-го мая в пресс-службе краевого МЧС.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

По данным спасателей, с начала года зарегистрировано 114 возгораний сухой травы. Административные расследования возбуждены по каждому случаю. В 2016 году привлечен к административной ответственности 31 гражданин.

Напомним, нарушителям противопожарного режима грозит штраф: для граждан в размере от 2-х до 4-х тысяч рублей, для должностных лиц — от 15-ти до 30-ти тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 500 тысяч рублей. При возникновении ущерба или вреда здоровью, как правило, возбуждается уголовное дело.

На 20 мая в связи с ухудшением оперативной обстановки органами местного самоуправления установлен особый противопожарный режим на территории девяти муниципальных образований.

По данным синоптиков в ближайшие дни ожидается рост пожарной опасности в лесах Пермского края. На следующей неделе (с 23-го мая) из-за сухой и жаркой погоды на большей части края установится четвертый (высокий) класс пожароопасности по метеоусловиям.

Напомним, что крупные лесные пожары в Пермском крае в 2015 году отмечались в конце мая, начале июня. Причиной стало отсутствие дождей и сухие грозы, молнии которых поджигали леса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самый крупный пожар 2015 года произошел в Веслянском лесничестве на площади 281 га. Он был ликвидирован 2-го июня прошлого года.