Москва, 20 мая, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Генпрокуратура России внесла главе МВД Владимиру Колокольцеву представление с требованием устранить нарушения миграционного законодательства. В ряде российских регионов, в частности в Татарии, Чечне, Красноярском крае, зафиксированы многочисленные случаи нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Ivan Illyn Рабочий — мигрант

«Генеральная прокуратура Российской Федерации внесла Министру внутренних дел Российской Федерации представление об устранении нарушений миграционного законодательства», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что уже в текущем году зафиксированы многочисленные случаи проживания в России мигрантов по фиктивной регистрации. Зачастую в стране работают граждане иностранных государств, не имея необходимых для этого документов.

«Такие нарушения прокуроры пресекли в Республике Татарстан, Чеченской Республике, Красноярском, Приморском, Пермском, Ставропольском краях, Астраханской, Тюменской областях, Ненецком автономном округе и других субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, уже в I квартале 2016 года прокуратура вскрыла более десяти тысяч нарушений законов в миграционной сфере. За этот период внесено почти 1,8 тыс. представлений, и в результате более 500 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.