* ИГ — запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, 20 мая, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Двое граждан Таджикистана задержаны в Петербурге по подозрению в вербовке потенциальных террористов. Об этом сегодня, 20 мая, сообщило Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу. Подозреваемые задержаны в рамках расследования уголовного дела, о котором ранее сообщило ГСУ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эмиссар ИГ

Напомним, дело возбуждено по ч. 1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Это преступление может быть наказано лишением свободы на срок до 10 лет.

Два уроженца Таджикистана, по данным следствия, «склоняли и вербовали ряд граждан для участия в международной террористической организации «Исламское государство», деятельность которой решением Верховного суда Российской Федерации признана запрещенной».

При обысках изъята религиозная литература и атрибутика, а также возможные вещественные доказательства по уголовному делу.

«Решается вопрос об аресте задержанных и предъявлении им обвинения. Расследование продолжается», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.