Москва, 20 мая, 2016, 14:52 — ИА Регнум. ЕГЭ — важный этап в жизни каждой семьи, каждого сдающего экзамены, поэтому ЕГЭ должен пройти честно, но при этом условия должны быть комфортными. Нужно понимать, что ребята переживают стресс. Должны быть созданы необходимые медицинские условия, должны быть решены вопросы безопасности. Об этом сегодня, 20 мая, заявила вице-премьер Ольга Голодец на селекторном совещании с регионами о проведении Единого государственного экзамена в 2016 году, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проведение ЕГЭ

Голодец поручила губернаторам лично проконтролировать вопрос с видеонаблюдением на ЕГЭ: «Только запись сдачи экзамена позволяет честно, бесконфликтно разобрать спорные ситуации в случае необходимости», — сказала она.

«Проведение ЕГЭ находится на контроле губернаторов, прошу этот контроль за проведением накануне ЕГЭ усилить. Там, где будут сбои, там будет личная дисциплинарная ответственность всех министров», — подчеркнула зампред.

По словам Голодец, в основной период проведения ЕГЭ в экзаменах примут участие более 750 тыс. человек, из них более 640 тыс. — выпускники текущего года. Всего в проведении будет задействовано 5776 пунктов приёма экзаменов. Основной этап начинается 27 мая со сдачи ЕГЭ по литературе и географии. Завершится 30 июня 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в досрочном периоде проведения ЕГЭ приняли участие 15 тыс. 304 человека. Экзамены проведены в 81 субъекте Российской Федерации. Всего в проведении было задействовано 172 пункта приёма экзаменов.