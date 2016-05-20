Воронеж, 20 мая, 2016, 14:50 — ИА Регнум. В Воронежской области женщину оштрафовали на две тысячи рублей за то, что она жила в одном доме со своим мужем. По протесту прокурора незаконное решение, вынесенное отделом УФМС, отменено судом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 20 мая старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Кузьма Петров-Водкин. Тревога (фрагмент). 1934

Женщина вместе с семьей — мужем и двумя детьми — приехала в 2011 году в Воронежскую область из Киргизии. Она и дети сумели получить российское гражданство, а вот ее мужу в получении гражданства РФ отказали. Причиной стали неточности в документах еще советского образца. После очередной встречи с сотрудниками миграционной службы супруге мужчины, оказавшегося лицом без гражданства, был выписан штраф — за предоставление жилья собственному мужу.

Однако при прокурорской проверке выяснилось, что сотрудники миграционной службы нарушили не только положения Кодекса об административных правонарушениях РФ, регламентирующие порядок привлечения граждан к административной ответственности, но и ст. 31 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с которой члены семьи собственника вправе пользоваться жилым помещением наравне с ним. Стороной, принимающей лицо без гражданства, для своего супруга женщина не является.

20 мая Каширский районный суд удовлетворил протест прокурора на незаконное решение начальника отдела ФМС.