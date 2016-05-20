Южно-Сахалинск, 20 мая, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Долги по выплате заработной платы экипажу морского судна Port May погашены после внесения представления руководству судоходной компании, сообщает пресс-служба Сахалинской транспортной прокуратуры.

Василий Суриков. Гребец в лодке. 1912

Экипаж судна Port May, приписанного к порту Восточный, обратился в транспортную прокуратуру с жалобой на невыплату зарплаты со стороны судовладельца, компании «Вип-Строй Холдинг».

Было установлено, что в период с января по июль 2015 года руководители не выплачивали работникам предприятия заработную плату и иные выплаты, при этом допуская и другие нарушения трудового законодательства. Общая величина долга перед моряками превысила 200 тысяч рублей.

Транспортный прокурор внес руководителю ООО «Вип-Строй Холдинг» представление, в результате долги по зарплате перед работниками были полностью погашены. На юридическое лицо наложен штраф за нарушение трудового законодательства. Кроме того, по факту невыплаты заработной платы и иных выплат возбуждено уголовное дело.