Официальные курсы валют выросли на выходные
Москва, 20 мая, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Банк России повысил официальные курсы евро и доллара США к рублю на выходные и понедельник, 23 мая, говорится в сообщении регулятора.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Курсы валют
Доллар вырос на 16,65 копеек до 66,3775 рубля. Евро подорожал на 18,68 копейки и составил 74,4623 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 21 мая, выросла на 17,57 копейки и составила 70,0157 рубля.