Москва, 20 мая, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Банк России повысил официальные курсы евро и доллара США к рублю на выходные и понедельник, 23 мая, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курсы валют

Доллар вырос на 16,65 копеек до 66,3775 рубля. Евро подорожал на 18,68 копейки и составил 74,4623 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 21 мая, выросла на 17,57 копейки и составила 70,0157 рубля.