Ереван, 20 мая, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Президент Серж Саргсян принял 20-го мая членов Евразийского межправительственного совета и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна, которые прибыли в Армению для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

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Пресс-служба президента отмечает, что Саргсян приветствовал гостей в Ереване. Подчеркнув, что в Армении впервые проводится заседание межправительственного совета, Серж Саргсян выразил уверенность, что заседание будет результативным. «Мы все вступили в Евразийский экономический союз, исходя из наших экономических интересов, исходя из интересов наших граждан. Очень важно, чтобы принимаемые решения были осязаемы для бизнес-среды, для каждого покупателя товаров и заказчика услуг. Для достижения этой цели, я считаю, самым важным вопросом является устранение технических барьеров, которые препятствуют свободному передвижению товаров и услуг, тем самым снижают экономический эффект от интеграционных процессов», — сказал Саргсян. Отметив, что знает, как много вопросов включены в повестку заседания, Серж Саргсян попросил премьер-министра председательствующей в ЕАЭС страны — Казахстана Карима Масимова представить, есть ли общее понимание по вопросам, которые стоят на повестке дня, и каковы ожидаемые результаты от этой встречи.

Премьер-министр Казахстана от имени своих коллег поблагодарил за гостеприимство и комфортные условия, созданные для подготовки и работы заседания межправительственного совета. «У нас впереди сегодня рабочий день, где планируется обсудить вопросы, связанные с дальнейшим развитием Евразийского экономического союза. В преддверие встречи президентов мы постараемся сегодня снять большинство вопросов для того, чтобы на уровень президентов вынести только большие стратегические вопросы дальнейшего развития», — сказал премьер-министр Карим Масимов.

Он сообщил, что сегодня в ходе заседаний на уровне премьер-министров как в узком, так и в широком составе намечено обсудить многие вопросы, и во время сегодняшних обсуждений члены Евразийского межправительственного совета постараются их разрешить.

В ходе встречи председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян представил возможности сотрудничества ЕАЭС с другими интеграционными объединениями, а также перспективы развития отношений с отдельными странами.

В плане дальнейшего закономерного развития экономик стран-членов ЕАЭС глава государства подчеркнул важность компонента безопасности и с этой точки зрения представил последние развития событий вокруг проблемы Нагорного Карабаха.