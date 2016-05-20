Бюджет Новгородской области за 4 месяца 2016 года исполнен с профицитом
Великий Новгород, 20 мая, 2016, 14:38 — ИА Регнум. По итогам первых четырёх месяцев 2016 года бюджет Новгородской области исполнен с профицитом в сумме 700 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 20 мая, на заседании правительства Новгородской области сообщила руководитель департамента финансов Елена Солдатова.
По её словам, в январе — апреле в областной бюджет поступило 7,8 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года темп роста составил 120,2%.
«Темп роста в 120% — это хороший ответ критике, которая была обращена в адрес правительства Новгородской области по принятию бездефицитного бюджета. Соответствующий результат получается, когда четко начинают работать экономические законы, когда они правильно реализуются на практике. Это значит, что мы — на правильном пути», — прокомментировал губернатор Новгородской области Сергей Митин.
Он отметил, что при профиците в 700 млн рублей расходы бюджета увеличены не были. «Есть большая уверенность, что план 2016 года по доходам бюджета будет выполнен, тем самым мы обеспечим все свои социальные обязательства», — сказал глава региона.
При этом Сергей Митин отметил недоимку по налогам, которая на 1 мая 2016 года составила 658 млн рублей, увеличившись с начала года почти на 155 млн рублей. Ряд предприятий снизили поступления налога на прибыль в бюджет по сравнению с прошлым годом. Это «Сургутнефтегаз», «Газпром», «Лукойл», «Транстроймеханизация», «Новгородэнерго», «Мондэлис Русь», «ЮПМ-Кюммене Чудово»."Администраторам доходов необходимо обратить внимание на причины роста недоимки и усилить работу по взысканию», — отметил глава региона. Сергей Митин поручил провести в начале июня совещание с участием руководства областной прокуратуры, управления судебных приставов и приглашением представителей предприятий, имеющих задолженность по налогам в бюджет.