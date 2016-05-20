Москва, 20 мая, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на снижение смертности от ДТП, Госдума обсудила в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая. Предлагается мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении — залог за задержанное транспортное средство (ТС).

ИА REGNUM Госдума

Физлицо, в отношении которого ведется административное дело по управлению ТС в состоянии опьянения, должен заплатить залог. «Залог применяется в день обращения при условии внесения на счет, указанный в протоколе о задержании ТС», — отметил замглавы Минюста Антон Аристов. «Залог вносится в размере административного штрафа», — сказал он, уточнив, что его размер составляет «30 тыс. рублей».

Нынешний механизм временного изъятия ТС у пьяного водителя направлен лишь на изъятие автомобиля у водителя и не обеспечивает дальнейшее производство по делу, а также исполнение назначенного наказания, поскольку автомобиль, которым управлял пьяный водитель, может быть передан другому водителю — родственнику, например, который в момент правонарушения находился в машине, отметил замминистра.

«Данное обстоятельство не исключает, что после оформления соответствующего протокола, управление автомобилем будет вновь передано пьяному водителю», — сказал Аристов.

По данным МВД, в 2015 году повторно за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения были задержаны более 30 тыс. задержанных, из них 435 допустили такое нарушение пять и более раз.

В качестве условия прекращения задержания ТС наряду с устранением причины задержания предлагается установить одно из следующих условий: уплата штрафа или внесение залога за задержанное ТС. В случае прекращения делопроизводства в связи с отсутствием события административного правонарушения или состава правонарушения ТС незамедлительно возвращается его владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления ТС, и это лицо никаких расходов не несет.

По словам Аристова, около трети постановлений по части уплаты исполняется добровольно. Так, с 1 сентября 2013 по 31 декабря 2015 года выявлено почти 2 млн административных правонарушений по рассматриваемым составам, назначено 1,3 млн штрафов на сумму 40 млрд рублей, из них оплачено только 13 млрд, привел данные замминистра.