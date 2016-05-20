Челябинск, 20 мая, 2016, 14:38 — ИА Регнум. В Челябинской области реализация проекта «Томинский ГОК» будет отложена примерно на год. Такое решение приняло руководство Русской медной компании. Как сообщили в пресс-службе ЗАО «РМК» за время отсрочки в проект будут внесены изменения и, в частности, усилить его экологическую составляющую, передает 20 мая корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Шахта в Донбассе. 1924

Отметим, что сегодня строительство Томинского ГОКа вызываем массу негативных эмоций у жителей области. С целью снижения уровня негатива и конфликтности, руководство РМК организовало экскурсию для общественников, экологов, чиновников и журналистов в Варненский район, где уже не один год работает Михеевский ГОК, блицнецом которого, в случае реализации проекта, станет и горно-обогатительный комбинат в поселке Томино.

«Генеральный директор Михеевского ГОКа Александр Сизиков продемонстрировал южноуральским чиновникам и общественным деятелям весь технологический цикл предприятия, от добычи медной руды в карьере и первичного дробления до обогащения руды методом флотации и производства медного концентрата — конечного продукта Михеевского ГОКа. Участники ознакомительной поездки смогли буквально посмотреть в глаза страхам жителей Южного Урала, не имеющих представления о том, что в действительности представляет собой горно-обогатительный комбинат. Представители администраций, депутаты, общественные деятели максимально близко подошли к карьеру, где добывается медная руда — и убедились в том, что над карьером не витает густое удушающее облако пыли. Побывали на берегу хвостохранилища — и лично удостоверились в том, что это сложное гидротехническое сооружение, исключающее проникновение отходов производства в грунтовые воды. Понаблюдали за процессом обогащения медной руды — и получили подтверждение того, что в процессе флотации не используются опасные химические реагенты», — сообщили в пресс-службе РМК.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, ожесточенные споры о строительстве ГОКа в поселке Томино в 25 километрах от областного центра идут уже второй год. Протестные настроения выливаются в митинги и петиции, а сторонники Томинского ГОКа уже не раз высказывали мнение, что естественные волнения граждан о загрязнении окружающей среды и своем здоровье, используются представителями различных деструктивных сообществ в своих личных, часто совершенно корыстных интересах.

В сентябре 2015 года был проведен опрос, результаты которого показали, что из 1 тысячи 100 опрошенных южноуральцев, без малого половина готовы навсегда покинуть город, в случае запуска Томинского ГОКа. Не опасным для людей предприятие посчитали 14,2% респондентов, а еще 13% намерены продолжать свою борьбу за спасение экологии области. Примечательно, что больше 17% опрошенных высказали желание работать на новом производстве.

Напомним также, что в декабре прошлого года власти региона определились с организацией, которой и будет доверено проведение экологического аудита проекта. Так на конкурсной основе из четырех претендентов конкурсной комиссией был выбран ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» (Екатеринбург), преимуществом которого над своими соперниками стало, прежде всего, наличие опыта проведения подобных исследований.

В настоящий момент специалисты заняты доскональным изучением документации проекта Томинского ГОКа, которая представляет собой не менее 200 томов. Заключение должно быть готово уже через полтора месяца, в июле текущего года.