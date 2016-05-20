Пермь, 20 мая, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Пермской таможни в одном из отделений почтовой связи города Перми обнаружили и изъяли два международных почтовых отправления, которые содержали так называемые марки — перфорированные клочки картона, пропитанные сильнодействующими наркотиками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

Yulia Dmitrieva Почтовые марки

Одна опасная посылка прибыла из США, другая — из Польши. Международные почтовые отправления были адресованы 25-летнему жителю Перми.

Из американского конверта изъято 1000 так называемых марок, пропитанных наркотическим средством синтетического происхождения психоделического действия; из польского — листы, пропитанные аналогичным веществом. Оба препарата внесены Постановлением Правительства РФ в реестр наркотических и психоактивных веществ, распространение которых запрещено на территории России.

Отметим, что, как правило, разовая дозировка наркотика составляет 0,5−1 марки на человека.

С учетом этого Пермской таможней возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 229.1 УК РФ по факту контрабанды наркотических средств в крупном размере. О задержании получателя почтовых отправлений ничего не сообщается. Однако, лицу, причастному к контрабанде наркотиков, грозит уголовное наказание в виде лишения свободы до 20 лет.