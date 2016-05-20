Москва, 20 мая, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Начальником главного штаба войск Национальной гвардии России стал Сергей Ченчик. Соответствующий указ президента опубликован сегодня, 20 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии РФ

«Назначить Ченчика Сергея Михайловича начальником главного штаба войск Национальной гвардии РФ — первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.

Ранее он возглавлял ГУМВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Согласно документу, Ченчику присваивается звание генерал-полковника.

Справка:

Сергей Михайлович Ченчик родился в 1962 году в г. Сыктывкар, Коми АССР.

В 1983 году окончил Саратовское высшее военное командное училище им. Ф. Э. Дзержинского ВВ МВД СССР.

В 1994 году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе.

За годы службы прошел путь от командира взвода конвойного полка до начальника академических курсов Академии управления МВД России.

С 30 апреля 2010 года назначен начальником Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Женат, имеет дочь.