Начальником Генштаба Нацгвардии назначен Сергей Ченчик
Москва, 20 мая, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Начальником главного штаба войск Национальной гвардии России стал Сергей Ченчик. Соответствующий указ президента опубликован сегодня, 20 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Ченчика Сергея Михайловича начальником главного штаба войск Национальной гвардии РФ — первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.
Ранее он возглавлял ГУМВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Согласно документу, Ченчику присваивается звание генерал-полковника.
Справка:
Сергей Михайлович Ченчик родился в 1962 году в г. Сыктывкар, Коми АССР.
В 1983 году окончил Саратовское высшее военное командное училище им. Ф. Э. Дзержинского ВВ МВД СССР.
В 1994 году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе.
За годы службы прошел путь от командира взвода конвойного полка до начальника академических курсов Академии управления МВД России.
С 30 апреля 2010 года назначен начальником Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Женат, имеет дочь.