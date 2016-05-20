Симферополь, 20 мая, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Министр энергетики России Александр Новак заявил журналистам о полном восстановлении подачи электроэнергии в Крым. По его словам, идет набор нагрузки.

minenergo.gov.ru Электроэнергия в Крыму

Новак уточнил, что из-за сработавшей автоматики отключились линии электропередач между подстанциями Кафа и Симферопольская. Причины выясняются, аварийной ситуации нет.

По его словам, подача электроэнергии из Краснодарского края в Крым по энергомосту не прерывалась. Ранее сообщалось о восстановлении электроснабжения в Евпатории и Ялте.