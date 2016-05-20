Нью-Дели, 20 мая, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Индия планирует подписать 23 мая коммерческий контракт с Ираном на постройку порта на южном побережье Ирана в городе Чахбехар, заявили в правительстве Индии. Об этом сообщает Reuters.

Клод Моне. Порт. 1871

Соглашение, в рамках которого предполагается постройка двух терминалов и грузовых причалов в Чахбехаре на побережье Оманского залива, будет подписано в ходе официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Иран.

По словам высокопоставленного чиновника МИД Индии, занимающегося вопросами отношений с Исламской республикой Гопала Баглая, первоначальные инвестиции Нью-Дели превысят $200 млн.

«Целью этого визита является транспортные связи и инфраструктура», — отметил он.

Он также сообщил, что Индия, Афганистан и Иран подпишут отдельное соглашение, по которому между странами будет создан торговый коридор, развязочным узлом которого и станет порт в Чахбехаре.

«Трехстороннее соглашение станет революционным для транспорта в регионе, особенно для Афганистана, который сможет получить доступ к иранскому порту в качестве альтернативы пакистанскому порту Карачи», — заметил дипломат.

Переговоры о постройке порта Чахбехаре шли на протяжении многих лет, однако с ослаблением санкций Запада против Тегерана Нью-Дели активизировал свою работу на продвижение проекта, чтобы не потерять его в гонке с другими конкурентами, такими как Китай.