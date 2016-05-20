Архангельск, 20 мая, 2016, 14:23 — ИА Регнум. В Архангельской области только за прошедшую неделю число обращений в лечебные учреждения в связи с укусами клещей увеличилось на тысячу случаев. Так, по состоянию на 19 мая текущего года в регионе зарегистрировано уже 2047 обращений (по состоянию на 13 мая 2016 года — 1027 обращений). Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1444 обращения). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Andy Murray Клещ

По информации ведомства, традиционно по обращениям лидируют юные районы области: в Вельском районе — 358 обращений, Котласе — 178, Устьянском районе — 165, Няндомском — 152, Коношском — 139, Каргопольском — 110, г. Коряжме — 108, Плесецком — 107, г. Архангельске — 104, Виноградовском — 87, Красноборском — 76, Шенкурском — 75, Котласском — 57, Онежском и Вилегодском — по 55, Верхнетоемском и Холмогорском — по 53, г. Северодвинске — 52, Ленском — 25, Мирном — 21, Новодвинске — 11, Пинежском — 4, Приморском — 2.

Зарегистрировано 16 случаев с подозрением на клещевой вирусный энцефалит (в Вельском районе — 5 случаев, в Архангельске — 3, в Коношском, Шенкурском районах — по 2, в Виноградовском, Каргопольском, Плесецком районах и Северодвинске — по 1). С подозрением на клещевой боррелиоз 22 случая (в Вельском районе — 14 случаев, в Шенкурском — 3, в Виноградовском — 2, в Няндомском, Устьянском, Архангельске — по 1). Профилактические прививки против клещевого энцефалита получили 21 401 человек из 40 265, подлежащих иммунизации, что составило 53,2%.

«В этом году число обращений в связи с присасыванием клещей значительно отличается от прошлого года. Число обращений растет с каждым разом. Муниципальными образованиями предпринимаются все меры по улучшению ситуации. Например, акарицидная обработка проведена уже на площади 162 гектара и будет продолжаться. В прошлом году в целом за весь сезон была обработана площадь в 200 гектар», — пояснили в Роспотребнадзоре.

По информации пресс-службы правительства области, из резервного фонда губернатора Архангельской области Игоря Орлова выделены денежные средства на дополнительную закупку 11 тысяч доз вакцины против клещевого вирусного энцефалита. Дополнительные партии вакцины поступят в регион в ближайшее время.

Напомним, в поликлиниках Архангельске нет бесплатной вакцины от клещевого энцефалита. Доктора предлагают сделать прививку платно за 1800 рублей. Сделать ее бесплатно могут лишь граждане, проживающие на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях (18 муниципалитетов), а также граждане, выезжающие в такие территории для выполнения определенного вида работ. К таким территориям относятся муниципальные образования Архангельской области, кроме Северодвинска, Архангельска, Новодвинска, Приморский, Пинежский, Мезенский, Лешуконский районы. Всего в рамках госпрограммы в 2016 году за счет средств областного бюджета на приобретение иммунобиологических препаратов предусмотрено 29 млн рублей (2015 год — 22 млн. рублей). Для профилактики клещевого энцефалита на 2016 год закуплено 30 тыс. доз вакцины на общую сумму 12,6 млн рублей, что на 93,8% выше уровня 2015 года. В прошлом году было приобретено 17 960 доз вакцины на сумму 6,5 млн рублей.