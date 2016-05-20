Сочи, Краснодарский край, 20 мая, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия прошла пик экономического кризиса в 2015 году. Одним из доказательств является профицит внешнего торгового баланса страны, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

notevenathing Выход из ямы

Президент сделал своё заявление в ходе встречи лидеров саммита Россия — АСЕАН. Он пояснил, что сохранить высокий уровень золотовалютных резервов позволили действия Банка России, поддерживающего гибкий курс рубля.

«На 1 мая он составил 391 млрд 500 млн долларов. В результате, и это признают эксперты, дно кризиса в 2015 году можно считать пройденным», — сказал президент.

По словам Путина, российская экономика смогла сохранить устойчивость благодаря антикризисным действиям правительства. Таким образом, финансовый рынок смог обрести стабильность, а важнейшие сферы экономики получили поддержку.

В качестве доказательства того, что экономика смогла адаптироваться и миновать самый тяжёлый период кризиса, Путин привёл значения сравнительно низкого уровня безработицы, составляющего шесть процентов, и профицита торгового баланса, составившего в 2015 году $160 млрд.