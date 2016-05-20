Владикавказ, 20 мая, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Контрольные цифры приема в высшие учебные заведения Северной Осетии по отношению с прошлым годом снижены. Об этом заявил представителям СМИ временно исполняющий обязанности вице-премьера правительства Алан Огоев, передает 20 мая корреспондент ИА REGNUM.

Огни университета. Юрий Пименов. 1963

По словам чиновника, курирующего в правительстве образование, снижение вызвано сокращением численности выпускников школ на 800 человек. В регионе сокращаются гуманитарные направления, бюджетные места для юристов и экономистов. При этом увеличивается количество инженерных специальностей, востребованных в республике.

«Постановлением правительства создана республиканская комиссия, и по ее итогам на конкурсной основе абитуриенты будут направляться в вузы на целевые места. В правительство поступило более 400 заявлений от родителей и учеников, заявки направлены во все федеральные вузы. Соглашения подписаны с 30 учебными заведениями», — отметил вице-премьер.

Алан Огоев также пояснил, что единые государственные экзамены в республике стартуют 27 мая и завершатся 25 июня. По результатам сдачи ЕГЭ выпускники будут иметь возможность поступать в вузы.

Отметим, что число бюджетных мест в пяти государственных вузах Северной Осетии составит 2721, что на 487 мест меньше, чем в 2015 году. На очное отделение по программам бакалавриата и специалитета смогут поступить 1978 выпускников, на заочное — 708, на очно-заочное — 35. Северо-Осетинский госуниверситет имени Коста Хетагурова предоставляет выпускникам 575 бесплатных мест, аграрный университет — 610, медицинская академия — 320, пединститут — 490 и Северо-Кавказский горно-металлургический институт — 726.