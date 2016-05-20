Брянск, 20 мая, 2016, 14:20 — ИА Регнум. В Советском районном суде Брянска началось рассмотрение дела о мошенничестве в особо крупном размере, обвиняемыми по которому проходят бывшая начальница регионального управления государственного регулирования тарифов Наталья Калюк и ее сын, генеральный директор «Транссетьком-Брянск» Игорь Иванов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Beth Cortez-Neavel Молоток судьи

«Судебное следствие началось с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимым обвинения», — говорится в сообщении.

Сторону государственного обвинения представляет прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Брянской области Александр Заблоцкий. Второе заседание назначено на 25 мая.

ИА REGNUM напоминает, что по версии следствия, чиновница способствовала установлению необоснованно завышенных тарифов на услуги по передаче электроэнергии, которые оказывала фирма ее сына и подконтрольные организации. В результате им удалось похитить у межрегиональной распределительной сетевой компании более 15,6 млн рублей.