Архангельск, 20 мая, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в Архангельской области повсеместно прошли сильные дожди, они не привели к снижению классов пожарной опасности в лесах области. Наивысший пятый класс пожарной опасности в лесах Лешуконского района, первый минимальный класс — в Онежском и Плесецком районах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Иван Шишкин. Дождь в дубовом лесу. 1891

По информации ведомства, прошедшие дожди прибили пыль, но не пропитали влагой ни землю, ни растительность. Засушливый период продолжается, а вместе с ним растут классы пожарной опасности в лесах.

«Сегодня в Архангельской области наивысший, 5-й класс пожарной опасности установился в лесах Лешуконского района. Классом ниже (4-й класс), оценивается горимость лесов в Мезенском, Холмогорском, Каргопольском, Верхнетоемском, Няндомском, Приморском, Шенкурском, Вельском, Ленском, Красноборском, Устьянском, Пинежском, Коношском, Виноградовском, Котласском и Вилегодском районах. 2-й и 3-й класс — не установлен нигде. Лишь в двух районах — Онежском и Плесецком вероятность лесного пожара принимается за минимальную, там 1-й класс пожарной опасности», — сообщили спасатели.

Добавим, с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда ликвидировано 18 пожаров на общей площади 35,12 га. При этом в первые сутки ликвидировано 17 лесных пожаров. На данный момент действующих пожаров нет. Всего в этом году на охрану лесов от пожаров из федерального и областного бюджетов выделено 227 миллионов рублей. Более чем на 12 миллионов увеличено финансирование мероприятий по мониторингу пожарной опасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году первый лесной пожар возник 28 апреля на территории Вельского лесничества из-за поджога сухой травы. Отметим, что санкция за бесконтрольные поджоги сухой травы на участках, примыкающих к лесам, ещё строже: для жителей и гостей региона — до 4000 рублей, для юридических лиц — до 250 тысяч рублей.