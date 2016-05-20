Барнаул, 20 мая, 2016, 14:15 — ИА Регнум.



Яков Скрипков. «Звёздные сына Алтая». 1985 г

Фонтан кипятка в Барнауле

ИА «Амител» сообщает о серьезной коммунальной аварии в Барнауле: из-за опрессовки на пересечении улиц Антона Петрова и Попова произошел мощный порыв — вода под давлением вырвалась из-под земли и начала заливать многоэтажный жилой дом по адресу Попова, 96. ЧП произошло сегодня, 20 мая.

«Фонтан бил с такой силой, что у жильцов дома разбились стекла окон и лоджий, и залило квартиры», — информирует ИА «Банкфакс».

«Администрацией района оказывается содействие в обследовании пострадавших квартир для составления актов для возмещения ущерба. Без внимания не останется ни одна пострадавшая квартира. Вопрос по устранению последствий опрессовки на данном участке находится на контроле», — заявил глава районной администрации Максим Сабына. Его слова цитирует официальный сайт Барнаула.

Почему лечить некому

В медучреждениях Алтайского края не хватает педиатров, анестезиологов, офтальмологов, фтизиатров, специалистов других профилей. Ощущается недостаток, хотя и в меньшей степени, среднего медперсонала. Информацию об этом опубликовала «Алтайская правда» («АП»).

На заседании круглого стола, который в Алтайском краевом Законодательном собрании (АКЗС) провел председатель комитета по здравоохранению и науке профессор Александр Лазарев, по сути, был дан ответ на вопрос о причинах плачевного положения с кадрами в медицинской сфере.

«Так называемый целевой набор предполагает заключение договора между выпускником школы и медучреждением, по которому предоставляются квота на бесплатное обучение в Алтайском государственном медицинском университете, стипендия, другие материальные льготы. Взамен будущий доктор по окончании вуза обязан прийти на работу в ту больницу, где его ждали несколько лет. Такая система действовала, и, как признали в комитете, довольно успешно, в советское время. Однако хорошо забытое старое в наше время дает сбой. Особенно неохотно выпускники едут в село. И даже если доезжают до места, то, столкнувшись с первыми проблемами, быстро его покидают. Не спасает и программа «Земский доктор», которая обещает молодому специалисту подъёмный миллион. Некоторые считают, что она не дает желаемого эффекта и нуждается в корректировке», — пишет «Алтайская правда».

Как говорили на заседании, еще одна проблема заключается в низком уровне школьной подготовки «целевиков» по профилирующим предметам — химии и биологии. «У них показатели ЕГЭ хуже, чем у абитуриентов, поступающих на общих основаниях по конкурсу. Поэтому предлагалось ужесточить приём по квотам, чтобы действительно был выбор. Кроме того, специалисты считают, что будущих врачей надо присматривать не в 11-м классе, а гораздо раньше, поэтому хорошо бы вспомнить забытую профориентацию, — информирует «АП».

Погиб, спасая сослуживца

Солдат из Саратовской области погиб на учениях, спасая из-под БТР сослуживца. Об этой трагедии, произошедшей в Алтайском крае, 17 мая сообщает газета «Комсомольская правда». Служить Сергей ушел в ноябре 2015 года, попал в войсковую часть № 29 562 Алтайского края, Первомайского района, села Бояновские Ключи.

«На учениях парень из Саратовской области был одним из лучших. Как лучший он повел себя и 14 мая… Учения проходили в поле, на открытой местности. Солдаты должны были по одному выбираться из верхнего люка и спрыгивать на землю. При этом марш-бросок совершался с «полной выкладкой», — пишет газета.

Первым спрыгнул товарищ Сергея. Парень оступился, и «поклажа» потянула в сторону, прямо под движущийся БТР. Сергей, который выходил из люка следом, мгновенно отреагировал.

«Сергей успел одним рывком отбросить его в сторону, а сам попал под БТР», — рассказывает родной брат погибшего Виктор Лейзле. Травмы оказались слишком серьезными — солдат погиб по дороге в реанимацию. Спасенный же позже объяснял, что даже не помнит, как все произошло. Сейчас решается вопрос о присвоении награды 19-летнему Сергею Лейзле посмертно, — информирует «Комсомольская правда».

Почем еда

Корреспонденты программы «Наши новости» 19 мая подготовили видеосюжет с мнениями о том, почувствовали ли жители Барнаула снижение цен на продукты, о котором на этой неделе известил Алтайкрайстат: «Цены на продукты питания в нашем крае снизились на 0,3 процента».

По официальной статистике якобы заметно подешевели картофель, морковь, лук, яйца и сахар. Но горожане, судя по опросу, этого не заметили: говорят, цены на продукты питания по-прежнему «кусаются».

«Катюша» за триста

Все чаще с символами Победы случаются различные казусы — этой теме посвящена статья, 17 мая опубликованная в газете «Бийский рабочий».

В частности, корреспондент Наталья Каршева рассказывает, о том, что многих бийчан возмутил поступок коммунальщиков: после окончания торжеств 9 Мая они забрали и увезли выставленные в контейнерах распустившиеся цветы.

Как пояснили в городской администрации, ко Дню Победы специалисты предприятия «Зеленстрой» лишь на время украсили цветущими растениями парки и скверы наукограда. Например, мемориалу Славы праздничный вид придали контейнеры с разноцветными петуниями. Но из-за ночных минусовых температур и заморозков оставить цветы на улице не представлялось возможным.

«В обществе давно витает идея, что использовать праздник 9 Мая для личного обогащения не совсем правильно. Конечно, хочется украсить и автомобиль, и одежду победной атрибутикой, но как бы не перейти грань, скатываясь к кичу и пошлости», — рассуждает корреспондент «БР».

В пример она приводит торговлю наклейками тематики Великой Отечественной войны с похабными подписями. «Режут глаза растяжки-заманухи «Распродажа» и «Нереальные скидки» под самоклеющимися изображениями георгиевских лент, «Катюш» и Т-34. Цены на такую продукцию: «Катюша» — 300 рублей, георгиевская лента — от 300 до тысячи, в зависимости от размера. Были и «новоделы»: портрет вождя всех народов с подписью: «При мне такой фигни не было», мотивирующее «На Берлин!» и совсем шокирующее полуэротическое сражение свастики с серпом и молотом, с датой «1945» и обещанием «Можем повторить!». Только вот свои жизни наши деды отдавали за то, чтобы такое больше никогда не повторилось», — информирует «Бийский рабочий».

Раскол в алтайском отделении КПРФ

О серьезных кадровых перестановках и громких заявлениях в алтайском отделении КПРФ информирует ИА «Банкфакс».

«Днем 17 мая в аппарате алтайского крайкома КПРФ состоялось аппаратное совещание, на котором обсуждалось письмо из ЦК КПРФ, поступившее накануне. По итогам обсуждения стало известно, что первый секретарь реготделения партии Сергей Юрченко покинет свой пост», — передает информагентство.

Со ссылкой на неназванный источник «Банкфакс» обозначил и выбор преемника: «На период до пленума, который состоится 28 мая, исполняющей обязанности персека назначили секретаря по оргработе крайкома КПРФ Марию Прусакову. Она — временная фигура», — заявил источник.

Днем позднее, 18 мая, Сергей Юрченко официально подтвердил информацию о своей отставке, а также отказ от притязаний на думский мандат. По поводу Марии Прусаковой он сообщил буквально следующее: «Эта кандидатура была предложена мной, как и вторая — заведующего организационным отделом, депутата Барнаульской гордумы Ивана Карпова. Но он «опустил ручки» и начал работать с местной оппозицией, так называемыми меньшевиками. Их немного — 50−70 человек из 2,5 тысячи членов партии в Алтайском крае. Эти меньшевики предлагали на пост персека руководителя аппарата фракции КПРФ в Госдуме Нину Останину, что я считаю полнейшей глупостью».

Юрченко также поделился своими планами — он не намерен сдаваться и будет бороться с расколом в крайкоме. По поводу возможных кандидатов-одномандатников от КПРФ на выборах в Госдуму депутат Юрченко сообщил в интервью ИА «ПолитСибРу»: «Три фигуры, которые есть, пойдут — Петр Понарин, Андрей Сартаков. Нина Останина может пойти, если она одумается и перестанет лезть во внутрипартийные дела краевой партийной организации. В последнее время она настраивает коммунистов против себя».

Достойным кандидатом в региональный парламент Юрченко считает себя самого. «Я в свое время предлагал трех человек — Юрченко, Прусакова и Сартаков. Я озвучивал это, все это знают отлично. Но значительная часть коммунистов не согласна с рядом кандидатур. Мы проводили рейтинговое голосование, к сожалению, некоторые товарищи не набрали необходимого количества. Поэтому расстановка другая. В связи с данными событиями эта конфигурация может в корне измениться, и до конференции я не вижу пока предсказуемых результатов», — пояснил Сергей Юрченко.

Доходы губернатора

Губернатор Алтайского края отчитался о доходах за 2015 год. Как сообщает газета «Аргументы и факты», общая сумма его дохода, включая пенсию, — 5 009 108,71 рубля. Это меньше, чем годом ранее.

По последним данным, на праве собственности у губернатора находятся: два гаража-бокса площадью 16,8 и 40,9 кв. метра; два земельных участка площадью 3094 и 2000 кв. метров; жилой дом площадью 489,3 кв. метра; жилое строение площадью 52,7 кв. метра.

Супруга губернатора заработала 19 702 726,00 (включая пенсию). Из объектов недвижимости, находящихся в пользовании у четы Карлиных, — квартира площадью 157,6 кв. метра.

Народ сказал

Жители Барнаула, Рубцовска и Камня-на-Оби в подавляющей массе не удовлетворены работой местных сити-менеджеров. Об итогах опроса, опубликованного на официальном сайте администрации региона, 19 мая информирует газета «Каменские известия» («КИ»).

Помимо общих претензий к исполнительной власти, население не слишком довольно состоянием автомобильных дорог в муниципалитетах, а также качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг, — отмечается в публикации.

Кроме того, в рамках опроса население оценивало удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления в лице сити-менеджеров и руководителей советов депутатов.

«К числу тех, кто удовлетворен либо скорее удовлетворен деятельностью органов местного самоуправления, отнесли себя более половины респондентов. Абсолютными лидерами здесь стали Рубцовский район (92,6%), Мамонтовский район (88,9%), ЗАТО «Сибирский» (84%), Кытмановский район (82,6%), Кулундинский район (82,2%). В 56 мунобразованиях уровень удовлетворенности населения деятельностью главы администрации МО составил 30% и выше. По сравнению с 2014 годом данный индикатор возрос почти в половине муниципалитетов», — информирует «КИ».

По поводу своего района газета написала более пристрастно: «Удручающая картина наблюдается в Камне-на-Оби. Бездеятельность как исполнительной, так и представительной ветвей власти, видимо, наложила отпечаток на оценку со стороны местных жителей. Достаточно указать, что деятельность главы администрации в Камне полностью одобряют только 2,3% опрошенных, а считают совершенно неприемлемой — сразу 82,3% респондентов. Деятельностью руководителя городского совета депутатов удовлетворены лишь 14%, 77% высказались о его работе негативно».

Космонавты — братья

Алтайские космонавты Василий Лазарев и Герман Титов оказались четвероюродными братьями. К такому неожиданному выводу пришли историки, изучавшие генеалогию , — об этом 20 мая говорится в видеосюжете программы «Вести-Алтай».

«На Всероссийском конкурсе по генеалогии была представлена работа исследователя Хохлова, где полностью было представлено генеалогическое древо, где прослеживались в точности родственные связи между Василием Лазаревым и Германом Титовым. То есть они четвероюродные братья по женской линии», — пояснил краевед Евгений Платунов.

Корреспондентам «Вестей» удалось узнать и еще один любопытный факт: задолго до обнаружения документов, доказывающих родство двух космонавтов, алтайский народный художник Яков Скрипков предвосхитил это открытие в своей картине, которую он подарил Михайловской картинной галерее.

«Это работа «Звёздные сына Алтая», холст, темпера, 1,5 метра высотой и 109 см шириной, была написана народным художником Скрипковым, нашим основателем, Яковом Никифоровичем. И соображения такие, как говорил сам художник, многие края и области России не имеют ни одного космонавта, а Алтай имеет два космонавта, тем более, они мне хорошо знакомые, мы с ними дружим, почему бы мне не написать этих двух людей», — поясняет заведующий Михайловской народной картинной галереей имени Я. Н. Скрипкова Александр Заикин.

Но в картинной галерее портрет двух космонавтов в скафандрах имеет другое имя. Говорят, сам Яков Никифорович называл его «Звёздные братья».