Вологда, 20 мая, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Вологодская область входит в число пилотных регионов (наряду с Татарстаном и Воронежской областью), где в розничной торговле алкогольными напитками начала работать единая государственная автоматизированная система, позволяющая отследить путь каждой конкретной бутылки от производителя продукции до конечного потребителя. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте экономического развития региона, на сегодняшний день все торговые точки оснащены оборудованием, передающим сведения о закупленном алкоголе ЕГАИС. К системе подключены все 2888 действующих магазинов.

Alex Brown Продажа алкоголя

На следующем этапе розничная торговля должна проводить через систему продаваемую населению алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Однако на этом этапе у вологодского бизнеса появляются объективные трудности. Основные проблемы возникают у небольших розничных магазинов и торговых точек в районах.

«Некоторым коллегам пришлось закрыть свой бизнес, так как в сегодняшних экономических условиях приобретения необходимого оборудования и программного обеспечения им не по карману. Есть и еще одна проблема: оборудование, которое нам приходится покупать, хоть и дорогостоящее, и современное, но не всегда готово работать при низких или, наоборот, очень высоких температурах. Особенно страдают от этого магазины в сельской местности, где, по понятным причинам, нет комфортных условий для ведения торговой деятельности. Еще одна проблема, которую необходимо решать, — обучение персонала работе с системой ЕГАИС. Опять же для многих районных центров — это очень трудная задача», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM предприниматель Николай Холмогоров.

Таким образом, на сегодняшний день полностью выполняют предписанные правила ЕГАИС лишь 18% торговых точек региона. При этом все торговые точки крупных населенных пунктов Вологодчины должны полностью перейти на работу в системе ЕГАИС к июлю 2016 года.