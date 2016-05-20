Евпатория, Крым, 20 мая, 2016, 14:13 — ИА Регнум. В Евпатории (Крым) возобновлена подача электричества, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Также восстановлено электроснабжение Ялты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ялта

По предварительным данным, сбой произошел из-за технического сбоя на высоковольтных линиях, сообщает Life. Ремонтно-восстановительные бригады уже приступили к работе.

Ранее сообщалось об отключении электричества в крупных городах Крыма — Севастополе, Ялте, Симферополе и Феодосии.