Москва, 20 мая, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Региональные наблюдатели за проведением ЕГЭ работают значительно хуже федеральных. Так, в 2015 году они выявили менее 10% нарушений. Об этом сегодня, 20 мая, завил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в ходе селекторного совещания с регионами о подготовке и проведении ЕГЭ, сообщили в ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ЕГЭ

«Удельный вес выявленных шпаргалок и телефонов наблюдателями федерального и регионального уровня кардинально разнится. Эффективность работы организаторов в регионах и тысяч региональных наблюдателей зачастую почти равна нулю», — сказал Кравцов.

«В 2015 году было свыше 50 тысяч общественных наблюдателей за ходом ЕГЭ в регионах и всего лишь 2 тысячи федеральных. Из 200 нарушителей за мобильные телефоны и шпаргалки на досрочном этапе только 18 выявлены региональными наблюдателями, то есть меньше 10%», — подчеркнул Кравцов.

Он отметил, что самыми эффективными общественными наблюдателями за ЕГЭ являются студенты, которые в своё время сами успешно сдали ЕГЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, экзамены в основной период состоятся с 27 мая по 30 июня 2016 года. ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы с 2009 года. Досрочный период ЕГЭ-2016 в России проходит с 21 марта по 23 апреля, включая резервные дни. По данным Рособрнадзора, досрочная волна ЕГЭ прошла без нарушений.

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