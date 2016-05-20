Калуга, 20 мая, 2016, 14:09 — ИА Регнум.



kaluga24.tv Из общего числа планируемых к увольнению 32,8% — работники обрабатывающих производств/

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в интервью газете «КоммерсантЪ» заявил о том, что 154 организации региона планируют в ближайшее время высвобождение около тысячи человек.

«Но объем высвобождения почти в два раза меньше, чем на аналогичную дату 2015 года. Из общего числа планируемых к увольнению 32,8% — работники обрабатывающих производств», — сказал Артамонов.

Непростая ситуация, по словам калужского губернатора, сложилась на предприятиях, занимающихся производством техники для железных дорог. Производство такой техники в Калужской области в прошлом году сократилось почти вдвое. В стороне от данной тенденции не остались и предприятия группы «Синары» — Людиновский тепловозостроительный завод и «Калугапутьмаш».

«Сегодня на этих предприятиях неопределенность с загрузкой… Непонятно, каков будет заказ ОАО РЖД. Мы находимся по этому поводу в большой тревоге, ведь у нас около семи тысяч человек сейчас работают на этих предприятиях. И что делать? Потерять эти производства? Людиновскому заводу больше 300 лет, и что, его закрыть? Но его снова не построишь. Если он схлопнется, то возобновить производство будет вообще нереально. И в итоге мы придем к тому, что мы и эту технику начнем покупать за рубежом, как сейчас станки… Ни в коем случае этого нельзя допустить», — считает Анатолий Артамонов.

«Объективно никто не хочет сокращать людей, тем более обладающих опытом. В перспективе эта техника очень нужна, нужно постоянно производить обновление парка. Причем, очевидно, что сокращений не хотят в целом в отрасли транспортного машиностроения — не только на заводах «Синары», но и на предприятиях «Трансмашхолдинга». Но пока у ОАО РЖД возможности ограничены. Поэтому регионы сейчас предлагают продлить прошлогоднюю программу временной занятости. Чтобы хотя бы задействовать людей на других работах», — подчеркнул калужский губернатор.

Между тем, в 2016 году из областного бюджета на программу оказания содействия занятости населения будет выделено 150 миллионов рублей. На социальные выплаты безработным из федерального бюджета предполагается израсходовать 177 миллионов рублей.

В первом квартале 2016 года в области было 21,8 тыс. безработных (4% экономически активного населения, 17-е место в РФ).