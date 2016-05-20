Каракас, 20 мая, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Экс-президент Уругвая Хосе Мухика назвал главу Венесуэлы Николаса Мадуро сумасшедшим. В ответ венесуэльский лидер заявил, что сошел с ума от любви к своей стране, революции и своему предшественнику Уго Чавесу. Перебранка была вызвана тем, что Мадуро обвинил бывшего главу МИД Уругвая, генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро в предательстве и совместной подготовке с США к подрыву суверенитета Венесуэлы, сообщает News.ru Отметим, что в период президентства Хосе Мухика поддерживал тесные отношения и с покойным Уго Чавесом, и с Николасом Мадуро.

contrapunto.com Хосе Мухика и Николас Мадуро

Хосе Мухика — самый харизматичный политик Латинской Америки. Он принимал активное участие в партизанской борьбе с диктатурой в Уругвае, 14 лет провел в военных тюрьмах. За период его нахождения у власти, в Уругвае был зафиксирован самый высокий уровень занятости населения в истории. И один из самых низких среди стран уровень бедности и нищеты. Хосе Мухика за пять лет пребывания в должности пожертвовал 550 000 долларов из своей личной зарплаты на строительство жилья в Уругвае. И именно при нем русский язык стал предметом для изучения в школах в местах компактного проживания русскоязычного населения. Напомним, что единственный в Южном полушарии русскоязычный город — Сан-Хавьер — находится именно в Уругвае, сообщало ранее ИА REGNUM.