Астрахань, 20 мая, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Масштабная всероссийская акция «Ночь музеев» в этом году не обойдет стороной и Астраханскую область. В регионе подготовлены десятки увлекательных мероприятий. Как сообщили ИА REGNUM в областном министерстве культуры и туризма, в этом году в рамках «Ночи музеев» совместно с Российским военно-историческим и Российским историческим обществами также проводится «Ночь истории», приуроченная к 150-летию Российского исторического общества. Тема мероприятия в этом году — российский кинематограф.

astrobl.ru «Ночь музеев» в Астрахани

Городские музеи и картинная галерея распахнут свои двери для астраханцев и гостей города 21 мая. С 18:00 до полуночи посетить многие музейные площадки, а также принять участие в экскурсиях, квестах, театральных, музыкальных и литературных вечерах можно будет бесплатно. Интересные программы ждут жителей Икрянинского, Володарского, Камызякского, Лиманского, Енотаевского, Черноярского, Ахтубинского, Красноярского районов.

Главные ночные события развернутся в областном центре. Участники многочисленных викторин и интерактивных мероприятий в Краеведческом музее смогут испытать себя на знание советских кинолент, погрузиться в мир коммунального быта. Парящие острова, межгалактические корабль, безумное чаепитие — всё это ждёт посетителей акции «Ночь музеев» в Астраханском кремле. Здесь пройдут квесты «Машина времени» и «Азбука стрелецкого снаряжения». Выполняя задания, шаг за шагом участники познакомятся с многовековой историей жемчужины города — Астраханского кремля.

В Артиллерийском дворе для посетителей будет организована интерактивная площадка с мастер-классами и ресторанным двориком. В 22:00 начнется презентация театрализованного проекта «Астраханская свадьба». Свадебное торжество будет оформлено в стиле кино. Гостей ждет праздничный фуршет, выступление музыкального коллектива и розыгрыш призов. Марши из кинофильмов в исполнении духового казачьего оркестра можно будет послушать на плацу Гауптвахты. Здесь же пройдет развод караула. С утра 21 мая возле Красной башни развернется музейная обсерватория «Через призму телескопа».

Попасть в любимый фантастический фильм смогут посетители Цейхгауза, где будут созданы четыре интерактивные площадки. «Алиса в стране чудес» позволит заглянуть в кроличью нору и выпить чай с Безумным Шляпником. На площадке «Аватар» можно будет побывать на планете Пандора и создать дерево Эйва. Зона «Звездные войны» предлагает сразиться на световых мечах и встретиться с Дартом Вейдером, а «Кин-дза-дза» — погрузиться в причудливый мир, где правят паровые технологии. Гостей ждут квест-игры и викторины с розыгрышами призов от партнеров мероприятия.

В Музее боевой славы откроется выставка «Советская эпоха в лицах, событиях», где будет представлена скульптура, живопись, графика. Музей культуры пригласит на выставку астраханских дизайнеров «Линия и цвет», а Музей истории города предложит погрузиться в «золотой век» русской культуры. При участии Астраханского бального движения пройдет бал в стиле XIX века с котильоном, ручейками и хороводами.

Обзорные экскурсии, увлекательные квесты, театральные зарисовки, «Ожившие картины» в исполнении студентов колледжа культуры, классическая музыка, литературно-музыкальная композиция «Вначале было Слово» театральной студии под руководством Сергея Тараскина — все это ждет посетителей картинной галереи имени Догадина.

Дом-музей Кустодиева приглашает принять участие в вечерней программе «Весенняя история». Гостей вечера ждут экскурсии по экспозиции и выставке «Весеннее отражение», где представлены живописные произведения и работы в технике горячего батика волгоградской художницы Натальи Рухлиной.

Для любителей нонконформистского искусства в Доме-музее Велимира Хлебникова на знаменитой Хлебниковской веранде откроется выставка живописных работ Вячеслава Шмагина. Увлекающимся авангардной поэзией будет представлен моноспектакль «Друк другу», где в исполнении Григория Миляшкина прозвучат стихотворения Владимира Друка.

Дом купца Тетюшинова приглашает побывать на открытии выставки астраханского мастера ткачества и вышивки Натальи Максимовой, увидеть концерт народного ансамбля «Астраханская песня». Различные тематические кинопоказы будут осуществляться в музейных двориках и помещениях галереи: любимые фильмы советской эпохи, краеведческие и научно-популярные фильмы из цикла «Искусство и кино».