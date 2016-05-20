Брянск, 20 мая, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Руководитель одной из больниц Брянской области подал заявление об увольнении после того, как прокуратура нашла несостыковки в декларации о его доходах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Брянской области, всего не полностью отразили своих доходы четыре главврача. Остальные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

medicina.com Медицина

Прокуратура проверяла декларации о доходах за 2014 год. В отчетах трех врачей не предоставлялись сведения о недвижимости в Санкт-Петербурге, Москве и Воронеже, которая находится в собственности должностных лиц.

«В справке одного из должностных лиц не отражен доход, полученный от передачи в возмездное пользование нежилого помещения, в сумме более 1,8 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что это не первый скандал, связанный с зарплатами руководителей больниц. Ранее в департаменте в ответ на обвинения журналистов заявили о том, что предельный уровень соотношения заработной платы руководителя учреждения здравоохранения и средней заработной платы младшего медицинского персонала в Брянской области не превышает кратность 1:6. Согласно декларациям, которые ежегодно заполняют сотрудники брянских учреждений, работающие в сфере здравоохранения, в большинстве случаев доходы колеблются от 1 млн до 1,5 млн в год. При этом есть и рекордсмены. К примеру, гендиректор государственного унитарного предприятия «Брянскфармация» Михаил Иванов имеет доход около 4 млн рублей в год. К слову, по данным на 2015 год, губернатор Брянской области Александр Богомаз зарабатывает меньше — всего 3,1 млн рублей.